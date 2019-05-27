После уточнения результатов выборов в Европарламент у националистов и евроскептиков увеличилось количество мест

Голосование проходило последние три дня в 28 странах Евросоюза.

Результаты выборов в Европарламент уже называют историческими – ведущие центристские партии, последние десятилетия определявшие политику Евросоюза, потеряли большинство. А поддержка радикальных партий значительно выросла. Так в Великобритании, которой до сих пор не удалось выйти из ЕС, во всех регионах кроме Лондона победу одержала партия Brexit. С ней собирается сотрудничать в Европарламенте партия «Лига», руководство которой выступает с критикой руководства Евросоюза. Эта правая политическая сила получила наибольшую поддержку в Италии. Лидер партии Маттео Сальвини также заявил о намерении сотрудничать с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, которое, хоть и с небольшим отрывом, но все же заняло первое место во Франции. Между тем, несмотря на то, что Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов хоть и сохранили первое и второе места по числу мандатов, но впервые за четверть века потеряли суммарное большинство кресел в парламенте.

Эти выборы в Европарламент показали беспрецедентно высокую явку. По предварительным данным, она составила более 50%