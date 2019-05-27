Жители Петербурга сегодня выйдут на митинг против строительства храма

В парке уже стоит железный забор.

Под храмовый комплекс в Южно-Приморском парке выделили почти 20 тысяч квадратных метров. Неделю назад на месте появился металлический забор, за которым оказалась часть леса и зелёных насаждений. Впрочем, до этого там был деревянный забор. Еще 13 лет назад этот участок вывели из зоны Южно-Приморского парка без общественного обсуждения. С тех пор жители неоднократно подавали поправки в Генплан и Правила землепользования и застройки с требованием лишить церковь права на данную территорию, но безуспешно. На информационном щите о стройке не говорится. Надпись гласит, что за забором будут вести работы по благоустройству. Но жители уверены что вот-вот начнутся масштабные строительные работы, против них они и будут протестовать сегодня. Митинг согласован. На месте будет поставлена сцена.

Митинг начнётся в 7 часов вечера.