Требование международного трибунала освободить украинских моряков не повлияло на позицию Кремля

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о судьбе людей, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Позиция не может измениться» — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя газете «Ведомости» решение Международного трибунала ООН по морскому праву. По его словам, задержанные украинцы должны быть преданы суду.

Постановление организации было принято в конце прошлой недели; согласно документу, Россия должна отпустить украинцев на свободу и вернуть Киеву три военных судна. Ранее Москва уже заявляла, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения украинского иска. По словам украинских представителей, они будут добиваться введения новых санкций против России, если граждане страны в ближайшее время не окажутся на свободе.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Российские пограничники задержали украинские судна, а 24 морякам позднее были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.

Россия ранее отказалась принимать участие в заседаниях трибунала по морскому праву.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов на продление ареста украинских моряков. Защита использует все возможности для восстановления справедливости и законности. Сказал «Эху» адвокат моряков Илья Новиков. По словам Новикова, отказ прислушаться к требованиям морского трибунала будет означать новые проблемы для России.