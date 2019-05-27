Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пэн лидирует на выборах в Европарламент во Франции. Она набирает почти 24 процента голосов. Это данные экзит-полов. В Великобритании лидирует партия сторонников выхода из Евросоюза во главе с Найджелом Фараджем, передаёт ВВС. В Германии лидирует партия Ангелы Меркель, хотя она потеряла значительное количество голосов по сравнению с выборами 2014 год, сообщает «Немецкая волна».