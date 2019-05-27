Член правительства Германии предложил евреям ограничить ношение кипы в общественных местах

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предложил евреям ограничить ношение кипы в общественных местах, передаёт «Немецкая волна». Кляйн объяснил это ростом числа преступлений антисемитского характера. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил на это, что опасения по поводу безопасности немецких евреев – это, цитирую «капитуляция перед антисемитизмом и признание того, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле».

По официальным данным, в Германии в прошлом году зарегистрировано 62 случая насилия по отношению к евреям, в 2017 году таких случаев было 37.