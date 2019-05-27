Позиция Кремля по  «керченскому инциденту» остаётся прежней, несмотря на постановление Международного трибунала

Позиция Кремля по так называемому «керченскому инциденту» остаётся прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует газета «Ведомости».

25 ноября прошлого года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива несколько украинским судов, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные буксир и катера. В свою очередь, МИД России считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения «Керченского инцидента».