СК проводит проверку после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента России-24

Следственный комитет России проводит проверку после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента России-24. На видеоролике, который выложен в интернете, Зайцев толкает корреспондента, пытается повалить на пол и в итоге выгоняет из кабинета. Чиновник повёл себя агрессивно после вопроса о расходовании бюджетных средств, которые были выделены нра строительство жилых домов для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году.

Зайцев – член «Единой России». Партия также объявила о проведении внутренней проверки. В ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение.