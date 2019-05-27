Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила остальных победителей шоу «Голос. Дети»

В своем инстаграме она поблагодарила слушателей и друзей за голоса и поддержку. А также выразила благодарность «Первому каналу» и всем, кто работал с ней над проектом. В середине месяца «Первый» аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором по итогам голосования победила дочь Алсу. Решение приняли после того, как специалисты обнаружили накрутку голосов в пользу победительницы. На прошлой неделе вышел спецвыпуск шоу, где победителями были объявлены все финалисты, в том числе Абрамова. Однако в том выпуске дочь Алсу не участвовала.