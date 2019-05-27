Госдума запретит таксистам работать сверх нормы

Для этого все машины оборудуют системой ГЛОНАСС. Она позволит контролировать режима труда и отдыха водителей, рассказали агентству РИА Новости в думском комитете по транспорту и строительству. Соответствующий пункт внесли в законопроект об агрегаторах такси. В первом чтении документ приняли еще в конце прошлого года. У каждого водителя, по словам авторов инициативы, появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулём. Ранее сообщалось об инцидентах с участием такси, которые происходили из-за того, что водители засыпали за рулем, либо их внимание ослабевало от переработок.