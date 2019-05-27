Позиция Кремля по вопросу о возможном освобождении украинских моряков остается прежней

Ее не изменило постановление Международного трибунала ООН по морскому праву, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. По его словам, сначала должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, а потом состояться суд. В субботу международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и катера.