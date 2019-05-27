Партия сторонников выхода из ЕС Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Политическая сила, которую возглавляет бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, набирает почти 31,5% голосов, передает ВВС. Партия Brexit будет представлена в Европарламенте впервые. Кроме того, почти втрое увеличивают свое присутствие в этом органе британские либералы. Консерваторы теряют около половины голосов, лейбористы — примерно четверть. Депутаты от Великобритании будут работать в новом составе Европарламента только до момента выхода страны из ЕС.