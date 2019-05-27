Следственный комитет проводит проверку по факту нападения главы района Хакасии на журналиста канала «Россия-24»

Член «Единой России» Сергей Зайцев напал на Ивана Литомина после вопроса, почему пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, живут в стесненных условиях. Как передает агентство ТАСС, действия главы района оценит также партийная комиссия по этике. Сам Литомин, как напоминает интернет-издание «Медиазона», известен как автор сюжета про нападение на организатора московской гей-вечеринки. В сюжете сотрудник государственного телеканала называет встречу «нетрадиционной тусовкой», «шабашем» и «трешем», а также манерно зачитывает рассказ свидетеля.