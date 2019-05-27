У военного инновационного технополиса «Эра» сменился начальник

Как пишет газета РБК, Федор Дедус перешел на работу в администрацию президента. Однако его уходу предшествовал конфликт по поводу закупки суперкомпьютеров для «Эры». По словам источника издания теперь уже бывший начальник технополиса отказался подписывать необходимые документы. Приказом его отправили в отпуск, из которого он не вышел на работу. В пресс-службе Минобороны сообщили РБК, что полковник Дедус уволен из рядов Вооруженных сил по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Технополис «Эра», который уже окрестили военной версией «Сколково», строится в Анапе.