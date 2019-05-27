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07:16, 27 мая 2019

Участники нашумевшей вечеринки выпускников во Владивостоке извинились перед педагогами

Как сказала агентству «Интерфакс» директор школы №74 Галина Пугина, старшеклассники сказали, что не ожидали такой реакции. Она призвала не мешать выпускникам сдавать экзамены. На прошлой неделе в социальных сетях появились фотографии с последнего звонка, на которых старшеклассники оделись в стиле посетителей т.н. БДСМ-вечеринок. Полиция начала проверку. В  отношении двух учеников составлены административные протоколы по статье о незаконном ношении полицейской одежды.



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