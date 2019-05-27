Южнокорейские производители видеоигр выступили против признания игромании болезнью

Представители индустрии настаивают, что решение ВОЗ противоречит Конвенции о правах ребенка ООН. Она, в частности, гарантирует право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, одобрили на ассамблее в Женеве новое издание Международной классификации болезней. Туда вошла зависимость от видеоигр.