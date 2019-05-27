Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест восьмерых украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе

Им вменяют незаконное пересечение границы в ноябре прошлого года. Всего под арестом в России находятся 24 украинских моряка. Жалобы 16 их них уже были отклонены Мосгорсудом: этому были посвящены два предыдущих его заседания. Они при этом проходят в закрытом режиме: такое ходатайство выдвинул прокурор. Он обосновал свою просьбу необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.

Более двух десятков украинских моряков были задержаны после того, как три корабля ВМС страны двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Россия захватила их с применением оружия, обвиняя в незаконном вхождении в территориальные воды.

По версии ФСБ, украинских моряков оповестили о том, что проход через Керченский пролив закрыт. Президент Владимир Путин, в свою очередь, назвал произошедшее провокацией. Украина же требует немедленно освободить моряков и вернуть захваченные корабли.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию удовлетворить требования Киева. При этом Москва считает, что суд, находящийся в Гамбурге, не обладает юрисдикцией для рассмотрения «Керченского инцидента».