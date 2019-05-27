Национальный совет Австрии на своем заседании рассмотрит вопрос о вотуме недоверия канцлеру Себастьяну Курцу

Оппозиционные партии добиваются, чтобы тот ушел в отставку на фоне скандала вокруг скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. Из-за скандала ультраправые Австрии потеряли 5% своего рейтинга. После публикации скандального видео с Ибицы, нижняя палата парламента соберется на чрезвычайное заседание, на котором рассмотрит вопрос о доверии к главе кабинета министров. Дату назначили на следующий день после выборов в Европарламент, хотя ряд политических сил добивались рассмотрения вопроса еще на минувшей неделе.

Последнее слово оказалось за спикером Национального совета — Вольфганг Соботка использовал свое право установить дату по собственному усмотрению. В Австрии уже было объявлено о проведении досрочных выборов из-за распада правительственной коалиции. Президент Австрии Александр ван дер Беллен уже поддержал эту инициативу и выступил за досрочные выборы депутатов в сентябре. Точная дата пока неизвестна. Вотум недоверия канцлеру хочет вынести партия «Сейчас — Список Пильца». Австрийская партия свободы тоже поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль.

Ранее канцлер Курц потребовал его отставки, после этого кабинет покинули ряд министров. Толчком ко всему послужил скандал с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Ее опубликовали немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel – якобы на видео запечатлена встреча с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей неназванного олигарха из окружения Путина.

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе практически сразу признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал «пьяной историей».