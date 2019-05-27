Новым президентом Литвы избран Гитанас Науседа

За него проголосовало почти 70 процентов избирателей. Гитанасу Науседе — 55 лет, он родом из Клайпеды, по образованию экономист. Учился в университетах Вильнюса и Мангейма. Последние 18 лет был старшим финансистом и советником президента SEB банка. Владеет английским, немецким и русским. Популярность приобрел благодаря тому, что регулярно и в доступной форме объяснял в СМИ вопросы, связанные с экономикой и финансами. Он уже почти 30 лет в одном браке, у него двое дочерей.

Науседа новичок в политике, до своей кампании только однажды – 15 лет назад— работал в избирательном штабе другого президента Валдаса Адамкуса. Называет себя поклонником Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. Науседа избирался как независимый кандидат, и это сыграло решающую роль во втором туре.



Для России со сменой президента в Литве, похоже, ничего не изменится. Аннексия Крыма и война на востоке Украины останутся главными препонами в отношениях с Кремлем. В ходе последних дебатов Науседа подтвердил, что и дальше видит страну в ЕС и НАТО, поддержал строительство военной базы США в Польше и обещал с первым визитом поехать в Варшаву.

Вчера же в Литве прошли выборы в Европарламент. От страны в законодательный орган Евросоюза было избрано 11 депутатов.