Две крупнейшие фракции Европарламента теряют совместное большинство в палате нового созыва

Демократическая Европейская народная партия и союз партий социалистической ориентации «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» пока не набирают необходимые 376 мандатов. В целом они потеряли чуть более 70 кресел. В ряде европейских стран на выборах лидируют крайне правые или евроскептики. Так, во Франции на первое место выходит «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сама она уже призвала провести досрочные выборы во Французский парламент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем временем уже обозначил задачи своих соратников из правоконсервативной партии ФИДЕС, которая побеждает в республике на выборах в Европарламент.

В Британии почти треть голосов получает партия Brexit сторонников выхода страны из ЕС.