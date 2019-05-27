Z Архив новостей новости
5 2 6 1015
07:00, 27 мая 2019

Две крупнейшие фракции Европарламента теряют совместное большинство в палате нового созыва

Демократическая Европейская народная партия и союз партий социалистической ориентации «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» пока не набирают необходимые 376 мандатов. В целом они потеряли чуть более 70 кресел. В ряде европейских стран на выборах лидируют крайне правые или евроскептики. Так, во Франции на первое место выходит «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Сама она уже призвала провести досрочные выборы во Французский парламент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тем временем уже обозначил задачи своих соратников из правоконсервативной партии ФИДЕС, которая побеждает в республике на выборах в Европарламент.
В Британии почти треть голосов получает партия Brexit сторонников выхода страны из ЕС.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Речь Владимира Зеленского на инаугурации «Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, свою должность, чтобы только наступил мир»...

5 243 6 45122 20.05
Kукраина, зеленский, власть, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 250 6 32964 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Инаугурация Владимира Зеленского Инаугурация Владимира Зеленского Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко, набрав втрое больше голосов – 73,22%...

5 219 6 71154 20.05
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 75 6 6632 26.05
#слушать 49:11 ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем не слов, а дел Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….

5 172 6 17281 21.05
Kукраина, зеленский, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не будем спешить с завышенными ожиданиями Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…

5 51 6 5892 22.05
Kукраина, зеленский, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про палку и морковку Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…

5 164 6 18987 22.05
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 311 6 37650 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 141 6 17832 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 329 6 43610 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 132 6 18817 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Блоги

Губернатор Свердловской области: Строительство собора в сквере Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено «Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины…» — написал Евгений Куйвашев

5 148 6 25431 22.05
Kекатеринбург, строительство, губернаторы, мнения
Блоги

Александр Черных журналист газеты «Коммерсантъ»

Обращение коллектива «Ъ» к читателям: «Мы уверены, что наша страна достойна свободы слова» Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России…

5 125 6 34963 20.05
Kобщество, сми, журналистика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: В России прошел период, когда к «понаехали тут» относились плохо Мне абсолютно наплевать кто они. Они вовремя принесли, я им плачу по карте, плюс даю 2-3 доллара за то, что они это дело принесли. Это нормальное цивилизованное отношение к людям, которые твоя обслуга…

5 40 6 33062 20.05
Kполитика, общество, экономика, мнения
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 122 6 24369 21.05
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 54 6 11051 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Участники нашумевшей вечеринки выпускников во Владивостоке извинились перед педагогами Как сказала агентству «Интерфакс» директор школы №74 Галина Пугина, старшеклассники сказали, что не ожидали такой реакции

5 9 6 2062
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Будут страдать все, в том числе даже самые малые, невинные и слабые конфессии. Потому важно ведь было распробовать вкус крови этой власти. И вот Екатеринбург дал эту возможность…

5 53 6 116017 22.05
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 122 6 24365 21.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 316 6 249114 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 148844 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7853237
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4051561

Сегодня в эфире