Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил роспуском парламента

По данным местного радио Kan глава правительства уже поручил подготовить соответствующий законопроект. В среду истекает срок, когда партии в Кнессете должны договориться о формирование новой правительственной коалиции. По итогам прошедших в начале апреля выборов партия Нетаньяху «Ликуд», а также еще несколько правых и религиозных сил контролируют 65 из 120 кресел в парламенте. Однако премьер не может добиться формирования устойчивой коалиции из-за конфликта между несколькими участниками переговоров вокруг законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в израильскую армию.