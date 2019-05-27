Власти Франции пока не планируют перестановок в правительстве, после поражения на выборах в Европарламент

Источник в администрации президента Эмманюэля Макрона сказал телеканалу BFM, что большинство голосов все же получили проевропейские партии. Это дает главе государства простор для создания альянса европейских прогрессистов. Премьер-министр Эдуар Филипп добавил, что кабинет не планирует отказываться от прежней политики. По предварительным данным, на прошедших выборах лидирует правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, на втором месте оказалась правящая «Республика на марше».