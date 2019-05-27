Европейская народная партия, по предварительным данным, лидирует на выборах в Европарламент

Ведущая политическая фракция может получить около 180 мандатов, говорят в Брюсселе. Второе место, по прогнозам, достанет «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов» — 150 кресел. Однако обеим политическим силам не хватает мандатов для утверждения главы Еврокомиссии.

Евроскептики и националисты могут вместе получить более 110 мест, что сделает их третьей по величине силой в Европарламенте. Сообщается, что свое присутствие резко увеличили «зеленые» до 71 мандата вместо 52 в уходящем созыве. В Европарламенте также отметили, что явка стала самой высокой за последние 20 лет.