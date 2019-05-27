Президент США Дональд Трамп встретился в Токио с императором Японии Нарухито

Таким образом, он стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции с новым монархом. Сообщается, что после окончания встречи Трамп отправится на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они планируют обсудить ситуацию на Корейском полуострове, а также двусторонние торговые вопросы. Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. Одновременно в Японии начался 1-й год эры Рэйва («Прекрасной гармонии»).