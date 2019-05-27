Итоги выборов в Европарламент могут осложнить формирование Еврокомиссии

Две ведущие фракции могут не набрать необходимого большинства в 376 мандатов, чтобы избрать главу комиссии. Правоцентристская Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» теряют, по предварительным данным, более 70 кресел. Третьей по численности силой в Европарламенте может стать «Альянс либералов и демократов за Европу». В тоже время заметно увеличивают свое присутствие в Европарламенте националисты и евроскептики.