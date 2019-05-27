Парламент Австрии планирует обсудить сегодня вопрос о доверии правительству Себастьяна Курца

Экстренное заседание созвано на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Тот ушел в отставку после появления видео, на котором женщина, которая называет себя племянницей русского олигарха, предлагает политику финансирование в обмен на выгодные контракты. На прошлой неделе вслед из правительства были выведены члены крайне правой Партии свободы, которую возглавляя Штрахе. Новые выборы назначены на сентябрь.