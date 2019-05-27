В России начинается основная волна единых государственных экзаменов

Сегодня выпускники сдают географию и литературу. В общей сложности сегодня на экзамены придут почти 80 тысяч человек, передает агентство «Интерфакс». Свои результаты они узнают не позднее 11 июня. Главное отличие выпускных экзаменов в этом году – отсутствие возможности одновременной сдачи упрощенного базового и усложненного профильного ЕГЭ по математике. Впервые в этом году ЕГЭ стал обязательным для школьников Крыма и Севастополя.