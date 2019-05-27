Правящие правоконсервативные партии лидируют на выборах в Европарламент в Польше и Венгрии

Согласно предварительным данным, соратники Ярослава Качиньского незначительно обходят оппозиционный польский блок «Европейская коалиция». В Венгрии партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», во главе с премьером Виктором Орбаном, набирает чуть больше половины голосов, передает DW. По словам официального представителя Европарламента, явка на этих выборах оказалась самой большой за последние 20 лет. Она превысила 50%.