Правые партии и евроскептики лидируют в ряде стран на выборах в Европарламент

Во Франции, по предварительным данным, на первое место выходит «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В Британии почти треть голосов достается партии сторонников выхода из ЕС под названием Brexit Найджела Фараджа. Почти такой же результат показывает в Италии правопопулистская партия «Лига» под руководством главы МВД страны Маттео Сальвини. В Венгрии и Польше лидируют правящие правоконсервативные силы. Впервые в истории в самом Европарламенте теряют совместное большинство две ведущие фракции — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Объединение евроскептиков и националистов может стать третьей по величине силой в новом созыве.