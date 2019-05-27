Люблинский суд Москвы начнет рассматривать сегодня т.н. «Дело Нового величия»

Восемь человек обвиняются в создании экстремистского сообщества. Сегодня, как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые ответят, признают ли себя виновными. Сами подсудимые вину отрицают. Правозащитники говорят, что молодые люди стали жертвой провокации спецслужб. Ранее двое фигурантов дела, которые заключили сделку со следствием, уже получили сроки. Павел Ребровский и Рустам Рустамов были приговорены соответственно к 2,5 годам колонии общего режима и 1,5 годам условно, напоминает агентство РИА Новости.