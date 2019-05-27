Европейская народная партия, по предварительным данным, лидирует на выборах в Европарламент

Ведущая политическая фракция может получить 173 мандата, говорят в Брюсселе. Второе место, по прогнозам, достанет «Прогрессивному альянсу социалистов и демократов» — 147 кресел. Евроскептики и националисты могут вместе получить 113 мест, что сделает их третьей по величине силой в Европарламенте. Сообщается, что свое присутствие резко увеличили «зеленые» до 71 мандата вместо 52 в уходящем созыве. В Европарламенте также отметили, что явка на этих выборах выросла впервые с момента введения прямого голосования 40 лет назад.