Люблинский районный суд столицы сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела 8 фигурантов дела «Нового величия»

Люблинский районный суд столицы сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела восьми фигурантов дела «Нового величия». Активистов неформальной группы обвиняют в экстремизме.

Рассмотрение дела по существу начнется под председательством в заседании судьи Александра Маслова. Ранее Люблинский суд уже приговорил одного из фигурантов дела Павла Ребровского к 2,5 годам колонии общего режима. Он признал вину и его дело слушалось в особом порядке. Полтора года условно получил Рустам Рустамов , который тоже признал вину. Сейчас по делу «Нового величия» проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они остаются под домашним арестом, еще четверо фигурантов дела — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков — содержатся под стражей. По версии следствия все молодые люди участвовали в создании экстремистского сообщества. Защита и сами фигуранты дела настаивают — движение возглавляли «внедренные сотрудники правоохранительных органов», которые пытались спровоцировать людей на правонарушения. В обвинительном заключении говорится о том. что группа якобы действовала по мотивам политической ненависти к существующему на территории России конституционного строя. Ранее в поддержку фигурантов дела высказывались многие общественные деятели, а в конце лета прошлого года даже прошел так называемый «марш разгневанных матерей».

Фигуранты дела движения «Новое величие» были задержаны в марте минувшего года. Некоторые из них были отпущены под домашний арест, при этом сами активисты и их защита отвергают предъявленные обвинения.