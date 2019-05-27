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00:01, 27 мая 2019

В России сегодня стартует основной этап сдачи ЕГЭ

По данным Рособрнадзора, в нем примут участие 750 тысяч человек.

Основной этап ЕГЭ сегодня стартует с экзаменов по литературе и географии. Кроме того, на этой неделе выпускники будут сдавать математику, а также историю и химию. В июне пройдут экзамены по русскому и иностранным языкам, физике, обществознанию, биологии и информатике.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, серьезных изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Среди нововведений – возможность сдать экзамен по китайскому языку, а также выбрать уровень задания по математике (базовый или профильный).
Самые популярные предметы по выбору в этом году не изменились – как и раньше, выпускники предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию. При получении плохой оценки есть возможность пересдать экзамен в резервные сроки.
Надзор обещают сделать суровым. Каждый пункт сдачи ЕГЭ оснащен камерами наблюдения, а за порядком будут следить организатор с помощником.

Ранее в Рособрнадзоре отчитались о борьбе с мошенниками – всего было заблокировано 59 сайтов, предлагающих ответы на тесты ЕГЭ.



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