Сборная Финляндии выиграла золото чемпионата мира по хоккею
В финальном матче финны победили Канаду со счетом 3:1. Ранее в Братиславе прошел матч ЧМ-2019 за бронзу: сборная России одержала победу над командой Чехии — 3:2.
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В финальном матче финны победили Канаду со счетом 3:1. Ранее в Братиславе прошел матч ЧМ-2019 за бронзу: сборная России одержала победу над командой Чехии — 3:2.
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