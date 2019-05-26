Сборная Финляндии по хоккею ведёт в матче с Канадой
Сборная Финляндии уверенно ведёт игру с соперниками из Канады, удерживая счёт 3:0 по итогам двух периодов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сборная Финляндии уверенно ведёт игру с соперниками из Канады, удерживая счёт 3:0 по итогам двух периодов.
Телеканал «Звезда» опроверг информацию об опросе военных о готовности стрелять по митингующим На видео, опубликованном телеканалом Минобороны, молодой человек, назвавший себя матросом контрактной службы, отказывается от своих слов, сказанных ранее сотрудникам штаба Алексея Навального в Тюмени…