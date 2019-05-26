Уполномоченный кабмина ФРГ по  противодействию антисемитизму предостерег евреев от  открытого ношения кипы

В интервью медиагруппе «Функе» Феликс Кляйн предупредил об опасности ношения традиционного еврейского головного убора в определенных местах в Германии. Представители еврейской общины уже потребовали от правительства ФРГ обеспечить свои представителям безбоязненную жизнь в Германии. Глава МВД Хорст Зеехофер подчеркнул, что власти страны не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое происхождение и вероисповедание. В 2018 году число правонарушений антисемитского характера выросло в ФРГ почти на 20% по сравнению с годом ранее.