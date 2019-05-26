В Брюсселе объявлен предварительный прогноз распределения мест в  новом Европарламенте

Крупнейшая в ЕС Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» могут получить соответственно 173 и 147 мест. Впрочем, им пока не хватает мандатов для большинства в Европарламенте. Движение президента Франции Эмманюэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» может сформировать третью по величине фракцию — 102 мандата. Представитель ЕП уточнил, что такой расклад составлен по предварительным результатам выборов в 11 странах ЕС и предвыборным оценкам по остальным 17 странам. Всего в Европарламент избирают 751 депутата.