Human Rights Watch обвинила НТВ в кампании по  очернению правозащитников и оппозиционных активистов

Согласно заявлению международной правозащитной организации, телекомпания неоправданно вторгается в их частную жизнь. При этом, как заявляют в Human Rights Watch, российские власти никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников НТВ. Как заявила Эху программный директор правозащитной организации по России Татьяна Локшина, особенно примечательна история с членом совета движения «Голос» Романом Удотом.