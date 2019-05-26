Явка на выборах в Европарламент выросла впервые в истории и приближается к 51%

Об этом сообщил представитель Европарламента, объявляя первые итоги Выборов. Он подчеркнул, что это предварительные данные по 27 странам ЕС без выходящей из сообщества Великобритании. По его словам, когда будут учтена явка в Соединенном Королевстве, где выборы прошли 23 мая, цифра может снизиться до 48% или подняться до 53%. По предварительным оценкам, крупнейшая в ЕС Европейская народная партия пожжет получить в Европарламенте 173 мандата, социал-демократы — 147. Евроскептики и националисты могут получить вместе 113 мандатов. Либералы и сторонники Макрона могут рассчитывать на 102 мандата, что позволит им стать третьей по величине фракцией. Зеленые могут увеличить свое представительство до 71 мандата и сформировать четвертую по величине фракцию.