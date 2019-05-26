Полицейский, сбитый водителем при проверке документов в Москве, госпитализирован с переломом голени. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел минувшей ночью на Кутузовском проспекте. Патруль ДПС остановил

«Тойоту Ленд Крузер» и попросил водителя предъявить документы. Тот попытался скрыться и сбил полицейского. Нарушитель задержан. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что за рулем иномарки находился сын бывшего сенатора СФ от Амурской области Амира Галлямова.