Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работу на своем посту еще год

Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По его словам, у Воробьева действующий контракт. Сегодня сборная России стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира, обыграв чехов по буллитам. Лучшим игроком матча признан голкипер Андрей Василевкий, который признал, что игра выдалась не из легких.

Ну через 15 минут в Братиславе в финальном матче встретятся сборные Канады и Финляндии