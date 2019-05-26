В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения. Как пишет «Российская газета», продавцы смогут использовать один ценник в случае, если товар имеет одно и то же название, а также продается по одной и той же цене, но при этом представлен в различных вариациях. Например, если на полках магазина продается йогурт одной и той же марки, но с разными наполнителями. В Минпромторге заявили, что на настоящий момент в магазинах продаются от полутора до сотни тысяч наименований товаров и довольно трудно все их снабдить ценниками.