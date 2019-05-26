Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен просить парламент снять его с должности

В эфире телеканала «Ай-си-ти-ви» Гройсман сказал, что после этого он намерен продолжить работать, как он выразился, в «антикризисном режиме» до создания нового правительства. В минувший понедельник Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабмина. Решение прозвучало после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады.