Сотрудник ГИБДД, которого в Москве сбил водитель при проверке документов, госпитализирован с травмами
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов был остановлен автомобиль
«Тойота Ленд Крузер — 200». Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить
документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское
удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал
движение транспортного средства и попытался скрыться», — сказала она.
По словам Волк, когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора,
полицейскими была предпринята попытка задержать его, но он резко вывернул руль вправо и
сбил сотрудника полиции.
«Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в
результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и для дальнейшего
разбирательства доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавший сотрудник
полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение», — заключила Волк
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем иномарки
находился сын бывшего сенатора Совета Федерации Амира Галлямова, который с 2007 по 2012
год был членом верхней палаты парламента от Амурской области, с мая по декабрь 2012
года — министром спорта Московской области.