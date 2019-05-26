Сотрудник ГИБДД, которого в Москве сбил водитель при проверке документов, госпитализирован с травмами

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов был остановлен автомобиль

«Тойота Ленд Крузер — 200». Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить

документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское

удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал

движение транспортного средства и попытался скрыться», — сказала она.

По словам Волк, когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора,

полицейскими была предпринята попытка задержать его, но он резко вывернул руль вправо и

сбил сотрудника полиции.

«Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в

результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и для дальнейшего

разбирательства доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавший сотрудник

полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение», — заключила Волк

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем иномарки

находился сын бывшего сенатора Совета Федерации Амира Галлямова, который с 2007 по 2012

год был членом верхней палаты парламента от Амурской области, с мая по декабрь 2012

года — министром спорта Московской области.