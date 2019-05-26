Тимур Галлямов, сын бывшего члена СФ  сбил сотрудника ДПС в Москве

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал 112. Инспекторы остановили 27-летнего Галлямова ночью 26 мая на Кутузовском проспекте. Мужчина, находясь за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, отказался предоставить документы и уехал. За ним была организована погоня и когда полицейские покинули патрульную машину, чтобы задержать нарушителя, тот сбил одного из них и снова скрылся. Позднее Галлямова все-таки задержали. Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован