Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста
Как заявил ТАСС 41-летний специалист, у него закончился контракт. «Анжи» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 15-е место в Российской премьер-лиге.
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Как заявил ТАСС 41-летний специалист, у него закончился контракт. «Анжи» по итогам прошедшего сезона чемпионата России занял 15-е место в Российской премьер-лиге.
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