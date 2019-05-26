Блок ХДС/ХСС побеждает в Германии на выборах в Европарламент
По данным экзитпола, консерваторы набирают около 28% голосов. Второе место занимают «зеленые» (22%). Социал-демократическая партия оттеснена на третью строчку (15,5%).
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По данным экзитпола, консерваторы набирают около 28% голосов. Второе место занимают «зеленые» (22%). Социал-демократическая партия оттеснена на третью строчку (15,5%).
Телеканал «Звезда» опроверг информацию об опросе военных о готовности стрелять по митингующим На видео, опубликованном телеканалом Минобороны, молодой человек, назвавший себя матросом контрактной службы, отказывается от своих слов, сказанных ранее сотрудникам штаба Алексея Навального в Тюмени…