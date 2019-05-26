Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля получили предупреждение, что здание, в котором проводятся кинопоказы, заминировано

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» получили предупреждение, что здание, в котором проводятся кинопоказы, заминировано. В заявлении, размещенном ВКонтакте, говорится, что проведение кинофестиваля временно приостановлено. Между тем, как передает «Медуза», возле коворкинга «Таблица», где идет фестиваль, собралось около 20 человек, которые выступают против его проведения. Они выкрикивают националистические лозунги и пытаются проникнуть в помещение. Один из них распылил дурнопахнущую жидкость , которая попала на полицейских.