Ситуация с Романом Удотом и корреспондентами НТВ может послужить пересмотру законодательства, считает один из авторов закона о СМИ, председатель Совета по правам человека при президента РФ Михаил Федотов.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российскую телекомпанию НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь.