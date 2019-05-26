Human Rights Watch обвинила НТВ в кампании по  очернению правозащитников и оппозиционных активистов

Правозащитники из Хьюман Райтс Вотч обвинили телеканал НТВ в преследовании активистов и вторжении в их частную жизнь. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации, против политических активистов используются оскорбительные тактики. Заявление появилось на фоне домашнего ареста члена совета движения «Голос» Романа Удота, которого обвиняют в угрозе убийством журналистке НТВ, которая преследовала его в прошлом году в аэропорту Шереметьево.