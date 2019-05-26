Столичный «Локомотив» стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Об этом стало известно в ходе заключительного тура отечественного футбольного чемпионата.

Петербургский «Зенит» стал чемпионом России еще за три тура до конца чемпионата. Поэтому основная интрига в рамках 30-го тура заключалась в том, с каких стадий наши клубы начнут участие в еврокубках в следующем сезоне. Конкурентом «Локомотива» за «серебро» и прямое место в групповом раунде Лиги Чемпионов был «Краснодар», который уступал москвичам лишь по личным встречам. «Железнодорожники» своего шанса не упустили, одержав домашнюю победу над клубом «Уфа» со счетом 1:0. «Краснодар» с таким же счетом был сильнее казанского «Рубина» и завоевал «бронзу», но первое в своей истории участие в Лиге Чемпионов «быки» начнут с третьего квалификационного раунда. Столичные ЦСКА и «Спартак», в свою очередь, боролись за 4-е место, отправляющее в групповой этап Лиги Европы. «Спартак» находился в таблице выше, но проиграл в Оренбурге одноименному клубу со счетом 0:2. А вот «армейцы» разгромили самарские «Крылья Советов» — 6:0. Таким образом, ЦСКА стартует в Лиге Европы в сентябре сразу с группового этапа, а «Спартак» — с третьего квалификационного раунда. Также во втором по значимости клубном турнире Европы сыграет занявший 6-е место тульский «Арсенал».

В рамках последнего тура РПЛ столичное «Динамо» впервые за 11 лет провело свой матч на родном стадионе. Одноименная футбольная арена в Петровском парке находилась на длительной реконструкции. В матче-открытии «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» 3:3.